Affari Tuoi, clamoroso raptus di De Martino: "Non perdiamo tempo, cosa devi tritare...", il gesto mai visto prima

Rieccoci ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e del Dottore, il regno di Stefano De Martino, il game-show proposto ogni sera su Rai 1 e che, parimenti ogni sera, mette a segno risultati pazzeschi in termini di share.

Qui si parla della puntata del 5 marzo, dove la protagonista è stata Francesca, in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Impiegata in una ditta che si occupa di distribuzione di gas naturale, è fidanzata con Lorenzo ed è stata accompagnata in studio dalla sorella Ilaria. La partita di Francesca è iniziata in modo promettente, con i primi sei tiri che hanno evitato i pacchi più alti, ad eccezione del pacco da 75mila euro. Il dottore ha quindi offerto il cambio del pacco, proposta che Francesca ha rifiutato, confidando nel buon andamento del gioco.

Tuttavia, nei successivi tre tiri, la fortuna ha vacillato: Francesca ha scoperto il pacco contenente 300mila euro, il premio più "pesante", seguito da altri tiri sfortunati. Il dottore ha allora proposto 22mila euro, ma la concorrente ha deciso di continuare, sperando in una svolta positiva.

La determinazione di Francesca è stata premiata quando ha trovato un pacco blu, mantenendo vive le speranze di una vincita significativa. Il dottore ha nuovamente offerto il cambio del pacco, ma Francesca ha scelto di mantenere il suo, mostrando fiducia nella propria scelta.

Andando avanti nel gioco, Francesca ha eliminato il pacco da 50mila euro, portando il dottore a proporre ancora una volta il cambio del pacco. Questa volta, la concorrente ha accettato, scegliendo il pacco numero 17. La tensione è salita ai massimi quando sono rimasti in gioco solo due pacchi: uno contenente 10 euro e l'altro 20mila euro. Il dottore ha offerto un ultimo cambio, ma Francesca ha deciso di restare con il pacco scelto. La scelta si è rivelata vincente, permettendole di portare a casa 20mila euro.

Insomma, lieto fine e discreto bottino per Francesca, la cui determinazione viene dimostrata in modo plastico anche dal video che vi proponiamo qui in calce. Ennesima offerta del Dottore (4mila euro), in gioco quattro pacchi: tre blu e solo un rosso, quello da 20mila euro. Francesca ovviamente rifiuta e De Martino non si aspettava altro che un rifiuto: "Non perdiamo tempo", afferma il conduttore accartocciando l'assegno per poi lanciarselo alle spalle. "Che devi tritare...". Già, l'assegno non viene messo nella macchina con cui, di solito, gli assegni di Affari Tuoi vengono tritati. Applausi.