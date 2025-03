Dritto e Rovescio, Minoli sullo scontro nello Studio Ovale: "Uno show organizzato da Trump"

07 marzo 2025 a

"Trump è un uomo di spettacolo e ha fatto il suo spettacolo: lo ha organizzato con una scaletta ben pensata": Giovanni Minoli, esperto di comunicazione televisiva, lo ha detto in un'intervista a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, riferendosi allo scontro tra il presidente americano e il leader ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca. Da quella discussione sono emerse due prospettive diverse della guerra ancora in corso in Ucraina, col tycoon che ha accusato il suo omologo ucraino di giocare d'azzardo col rischio di una terza guerra mondiale.

Secondo Minoli, si è trattato di un vero e proprio agguato: "Assolutamente sì, uno show organizzato. La vera sorpresa è la presenza attiva di Vance (vicepresidente Usa, ndr), credo sia la prima volta nella storia degli Stati Uniti. Lui fa la parte che non può fare Trump per dargli la spalla". "E l'ambasciatrice ucraina?", gli ha chiesto il giornalista del programma, riferendosi a Oksana Markova, ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, che davanti a quella discussione si è messa le mani in faccia quasi in segno di disperazione. "Aveva l'aria di una che stava per suicidarsi, non si aspettava neanche lei una cosa del genere. Le conseguenze non so quali saranno sul suo ruolo", ha risposto Minoli.

Infine, sulle accuse mosse a Zelensky per come fosse vestito durante l'incontro con Trump, Minoli ha spiegato: "Si è vestito così perché sono tre anni che è vestito così. E nello stesso tempo rappresenta il simbolo di quello che è in questo momento l'Ucraina".