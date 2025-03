Sanremo, il sindaco Pd di Torino tenta lo scippo: "Una location perfetta", guerra alla Rai

11 marzo 2025 a

Si fa avanti il primo "acquirente". Con il comune di Sanremo che ha ufficialmente avviato la procedura per assegnare l'organizzazione del Festival tramite una gara pubblica, il sindaco di Torino si è già proposto. "Guardiamo con interesse quello che sta capitando, credo sia una discussione che riguarda la Rai e il Comune di Sanremo – premette il primo cittadino del Pd, Stefano Lo Russo -. Il marchio del festival non è della Rai ma della città di Sanremo, peraltro il teatro Ariston è privato, non del Comune. C'è una sentenza del Tar Liguria che obbliga il Comune di Sanremo a mettere a gara il marchio e quindi a non dare l'affidamento diretto alla Rai, che ha contestato fortemente questa decisione".

Per il dem la Rai non si tirerà indietro, anzi, parteciperà alla gara. "Ovviamente – ammette - in questo scenario noi siamo, come siamo sempre stati, a disposizione però in questo momento mi pare estremamente prematuro parlarne e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro, dando la massima, piena, totale disponibilità a Rai che se decidesse di venire a Torino l'accogliamo a braccia aperte".

Da qui la proposta: "Abbiamo un meraviglioso Teatro Regio che sarebbe una location perfetta, quindi do già la disponibilità perché sarebbe per noi un grandissimo risultato, ma in questa fase sarei cauto". Il bando riguarda le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga per altri due anni.