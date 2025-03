Di Martedì, Landini sfregia Salvini? "Faccia pace col cervello". Ma subito dopo il leader Cgil viene travolto

Roberto Tortora 12 marzo 2025 a

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì”, il talk di approfondimento politico di La7 ed ha attaccato duramente il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che lo scorso 3 Marzo su X aveva lanciato la sfida di voler presentare migliaia di banchetti del suo partito nelle piazze lo scorso 8 e 9 Marzo: “Pace in Ucraina finalmente e pace fiscale in italia, la Lega sarà presente in mille piazze per chiedere la fine della guerra, nel momento in cui Macron e von der Leyen parlano di invio di truppe e di maggiori spese militari, di un esercito europeo, ma saremo in piazza anche per accelerare sulla rottamazione di milioni di cartelle esattoriali che stanno tenendo in gabbia milioni di italiani in buona fede. Concretezza e buonsenso”.

Landini, però, non crede alle parole del ministro e replica: "Salvini parla di pace fiscale? Deve fare pace col cervello. Questa la prima cosa. Poi, però, davvero penso che sia uno schiaffo agli italiani onesti che le tasse le pagano. Perché quando qualcuno ha evaso il fisco, non ha pagato, banalmente lo ha dovuto fare e dev'essere questo un elemento obbligatorio. Questa logica dei condoni, come loro la chiamano, determina un meccanismo molto preciso: che è cogl*** chi paga le tasse e furbo quello che non lo fa, tanto se non lo fa prima o poi gli viene fatto il condono”.

Il leader del sindacato dei lavoratori sembra, invece, più in sintonia con Salvini sul tema del riarmo europeo: “Ho protestato anche a Bruxelles: siamo contrari alla scelta del riarmo, non c’entra nulla con la difesa comune europea, si riarmano solamente gli eserciti che già ci sono, togliendo soldi allo stato sociale: è un tragico errore”. Ma dopo l'attacco a Salvini, Landini viene travolto sui social da chi segue in diretta il programma di Floris: "Ma come si permette questo terra terra??? W Salvini", scrive un utente. E altri aggiungono: "Landini, per anni in letargo. Poteva restarci". Infine il colpo ferale: "Quest’uomo che campa da sempre sulle spalle dei lavoratori, dice il falso. La rottamazione non è un condono!".