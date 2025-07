Reazione a Catena, "ma vada a fare in cul...": scandalo Niente in Ordine

Oggi, lunedì 28 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha subito dato il bentornati ai campioni del gioco. Loro sono i Niente in Ordine, un trio composto da Mimmo, Carlo e Sonia. A sfidarli come concorrenti ci sono i Caffè Freddo, un team formato da Francesco, Michela e Giorgia. Vengono da Roma e si sono conosciuti in Università. Si chiamano così perché sono grandi amanti del caffè freddo.

Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivati i Niente in Ordine. I campione, giunti all'Ultima parola, avevano la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 2375 euro. Ma per farlo dovevano trovare un termine che facesse da ponte tra "Canto" e "Attaccato". Dopo un minuto di accesa discussione, Carlo ha tentato il tutto per tutto dicendo: "Invocato". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Intonato".