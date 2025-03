The Voice Senior, Clementino spara: "Quando avevi 30 anni!". Loredana Bertè lo incenerisce: alta tensione

15 marzo 2025 a

a

a

Momenti di tensione a The Voice Senior, dove Clementino ha commesso una gaffe delle sue. È accaduto nella puntata in onda venerdì 14 marzo su Rai 1. Qui, subito dopo l'esibizione di Arisa e Loredana Bertè, il rapper esordisce così: "Io volevo solo una donna e non c’è: Loredana Bertè quando aveva 25/30 anni". La diretta interessata però non l'ha presa benissimo all’inizio e infatti gli ha subito domandato: "Perché, adesso non va bene?".

Parole che hanno fatto calare il gelo in studio: "Adesso sì, però volevo dire… dammi una mano a uscirne, Gigi… Io intendevo dire che è un peccato non aver conosciuto Loredana prima". Ma lo scivolone è già stato servito. Non è finita qui, perché se la Bertè lo ha perdonato subito per l'errorino, chiudendo così il discorso, Gigi D’Alessio ha però voluto aprirlo nuovamente.

"Una mancanza di rispetto": Loredana Bertè sbrocca su Rai 1, chi spiana

Come? Ipotizzando una liason tra Clementino e Arisa: "Questo ‘The Voice’ è stato proprio una manna dal cielo per te" ha commentato il musicista prima di spiegarsi meglio e fare il nome della collega. "Ma noi siamo proprio amicissimi. Sarebbe un peccato rovinare questo rapporto con l’amore. L’amore finisce", ha subito chiuso il siparietto Arisa che ha sottolineato come tra loro non ci sia nulla.