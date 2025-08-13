Chips e Supercar, polizieschi vintage e ascolti assicurati

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Chips e Supercar)

Sarà il caldo torrido, sarà che la tv contemporanea tra reality e talent non accontenta tutti i palati, sarà che il recupero dei vituperati anni ‘80 sta attraversando tutti i settori, sta di fatto che al mattino su Italia 1 trionfano proprio due classici “telefilm” ottantiani, Chips e Supercar, che sfiorano il 5% di share con picchi del 6% tra le 6:30 e le 9. Chips fu trasmesso dal ‘77 all’83 dall’americana NBC e arrivò in Italia nel 1981 prima sulle tv locali e poi con successo sui network nazionali: racconta le avventure di due agenti di pattuglia sulle highway di Los Angeles in sella alle loro Kawasaki.

Supercar invece partì sulla NBC nel 1982 e approdò in Italia nel 1984 su Italia 1: nel suo caso si può parlare di una serie “profetica” dato che anticipò, in un certo senso, l’utilizzo dell’IA che fa interagire l’auto, la mitica Kitt, con il guidatore, Michael Knight interpretato da David Hasselhoff. Platea di giovani adulti, con punte del 7.5% di share tra i 35/54 anni, per lo più del Centro-Nord, fan di queste serie che per l’interazione tra i protagonisti e i mezzi di trasporto anticiparono il filone successivo.