mercoledì 13 agosto 2025
Cincinnati, Sinner batte Mannarino: il colpo con cui lo fa fuori

Il numero uno del mondo Jannik Sinner batte Adrian Mannarino, numero 89 della classifica mondiale, e passa ai quarti di finale del "Cincinnati Open". Il 23enne altoatesino ha sconfitto il tennista francese al tie-break 6-4 7-6. Il match era stato sospeso nel corso del secondo set per la pioggia ed è ripreso dopo un stop di 2 ore e 45" sul punteggio di 6-4 1-2 40-30 in favore del numero uno.

E' il sedicesimo quarto Masters 1000, conquistato al termine di un'altra partita non perfetta. Nonostante le difficoltà, però, Sinner è riuscito a portare a casa il match. Come già successo in passato. Ai quarti sfiderà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e il francese Bonzi

