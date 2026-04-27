Al Bano-Magalli, il botta e risposta a La Volta Buona: "Mi ha detto ***one", "Qual è il problema?"

C'è tensione a La Volta Buona dove il siparietto tra Al Bano e Giancarlo Magalli prende subito una piega frizzantina. Al centro del programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, il matrimonio con Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco e la showgirl non si sono mai sposati. E sembra che Al Bano non abbia intenzione di fare il passo. La riprova? A riguardo il diretto interessato ha spiegato che più che pensare alle nozze, sarebbe il caso di celebrare i 25 anni di fidanzamento. Una frase che ha acceso il commento di Magalli e la replica immediata del cantante.

"Ho sentito una parola che finisce con '-one' e la rispedisco al mittente", ha detto Al Bano. "Ho detto mascalzone, ma a Roma si dice… qual è il problema? Si dice scherzando", ha subito raddrizzato il tiro Magalli. "Parli con un pugliese che ha vissuto molto tempo a Roma. Tu me lo puoi dire, ma tanto non mi tocca: non c’entro nulla con quella parola", la risposta lapidaria di Al Bano.