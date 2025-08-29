Reazione a catena, rivolta: "Quando non vogliono far vincere"

Qualcuno potrà definirla la più classica delle "gufate". A inizio puntata di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1, il conduttore Pino Insegno stuzzica i campioni Ferri vecchi, in carica da 6 sere: "Non è che si tanno arrugginendo un po' questi ferri?".

Martina, Lucia e Marco se la ridono, ma forse avranno fatto gli scongiuri. E alla fine, dopo 28mila euro portati a casa, per loro arriva la capitolazione per mano degli Smamma, ottimo trio di Varese composto da papà Marco e dalle figlie Sara e Marta. "Questi sono bravi", ripete più di un telespettatore a fine partita, commentandola in tempo reale su X. Brillanti alla Intesa vincente, quando strappano lo scettro ai rivali, e brillanti pure all'Ultima catena, dove arrivano con ben 132mila euro sul piatto come montepremi. Un bottino che scende, sì, ma nemmeno troppo: alla fine, con le due parole-indizio sul tavolo, restano infatti 33mila euro. Non male come debutto da campioni.

La parola che collega "Sasso" e "Scandalo" secondo gli Smamma è "Proteste" e tanti, sui social, sembrano concordare. Tutto torna? Non per gli autori, che come risposta corretta hanno fissato "Provocazione". Una soluzione che piace a pochi a casa.

"La provocazione è stata fatta dagli autori a questi che sono molto bravi", scrive un utente. "Lo scandalo è diventata questa trasmissione", "Certo che quando non vogliono far vincere, non vincono...". E siamo sempre lì: gira e rigira, vanno in scena "i soliti sospetti".