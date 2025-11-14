PINO INSEGNO SI COMMUOVE A CIAO MASCHIO: "MAMMA MI MANCA OGNI GIORNO"

Seduto di fronte a Nunzia, Insegno ripercorre il dolore del "no" che gli ha cambiato la vita: "Il 'no' più doloroso? Quando stavo per realizzare il sogno di mio padre, diventare un calciatore professionista . Ero a un passo e mi hanno fatto fuori. Non per un infortunio: mi hanno fatto fuori. Piansi l'ultima volta lì e poi quando nacque mio figlio".

Poi ricorda il rapporto speciale con Maurizio Costanzo: "Una sera avevo quasi quaranta di febbre. Chiamai per dire 'Maurizio, non ce la faccio'. E lui 'selezione naturale'. Ho preso due tachipirine e sono andato. Lui era così: presente, esigente, unico". Alla domanda della conduttrice su un errore imperdonabile risponde con sincerità: "No. Rifarei tutto. Nel bene e nel male. E nel male non ho fatto molto. Altrimenti, soprattutto in questo periodo, sarebbe uscito sui giornali. Per tanti motivi", conclude.