Bene Tgr Leonardo, vola all’8% di share

CHI SALE (Rai 3) In un momento di irrazionalità diffusa con le fake news che dilagano, il fatto che una rubrica interamente dedicata alla scienza nel pomeriggio della Rai superi l’8% di share, con picchi superiori al 9%, è un’ottima notizia. Tgr Leonardo, prodotto dalla sede torinese dei Tg regionali ma trasmesso a livello nazionale, è un punto di riferimento. Servizi curati ma scanditi con i ritmi da tg in modo da incuriosire il pubblico della Terza Rete, comunque già abituato a seguire programmi di qualità. La scaletta di venerdì non aveva nulla di seduttivo ma dava precisi messaggi: la notte bianca dei ricercatori organizzata da Frascati Scienza, primo virus creato con l’IA all’università di Stanford, un bunker antiaerei diventato laboratorio scientifico nel torinese, monitoraggio balene tra Ischia, Procida e Ventotene. Proprio Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza, fa un appello affinché il lavoro di ricerca universitario sia maggiormente valorizzato soprattutto in un momento in cui la manipolazione delle notizie è all’ordine del giorno.