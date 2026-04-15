Sinner-Alcaraz, il tennis consola gli italiani: cifre clamorose

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sinner-Alcaraz)

Exploit per l’ennesimo capitolo della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il primo nel 2026. La finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento su terra battuta, è stato un trionfo per il nostro campione che si è assicurato anche il ritorno alla prima posizione nella classifica mondiale, proprio ai danni dello spagnolo.

Ma non è stato solo un successo sportivo, anche in termini di ascolti. Il match ha registrato numeri da Champions che si possono spiegare anche con il trauma per la mancata qualificazione della Nazionale di calcio ai Mondiali. Trasmesso dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, ha raccolto oltre 3,2 milioni di spettatori medi complessivi in total audience, con 7.056.000 contatti unici e uno share del 25.1%.

In particolare, su Sky 1,3 milioni col 10.1%, su Tv8 oltre 1,9 milioni col 15%. Si tratta del record stagionale per il tennis su Sky e Tv8. Ottimo anche il risultato degli utenti connessi in streaming dai device su Tv8, con quasi 50mila unità. Picco sul match point con un totale di 4.270.000 spettatori e il 32% di share tra Skye Tv8.