L'Eredità, Paolo: "Tutto nudo!", la sconcertante gaffe a luci rosse

Oggi, martedì 14 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Martina, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Paolo ieri ai 100 secondi, Emiliano da Rocca di Papa, Elisa da Trento, Claudio da Napoli, Sara da Forlì-Cesena e Barbara da Ascoli Piceno. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma ad attirare l'attenzione dei telespettatori ci ha pensato Paolo con una gaffe clamorosa. Alla domanda: "A volte i passanti lo sorprendono tutto nudo". Lui ha risposto: "Muratore", scatenando la risata di tutto lo studio. In effetti era molto facile cadere nella trappola degli autori, che evidentemente avevano previsto una risposta di questo tipo per allentare la tensione. Gli altri, invece, hanno commentato la puntata: "Era sempre stata la festa dei lavoratori. Da un po' la chiamano la festa del lavoro. Significativo. Molto significativo", "Questo con la musica è negato", "Toh! Il professor #Crepet in gara a #leredità", "Paolo deve dirci città, indirizzo e numero civico dove vede i muratori nudi".