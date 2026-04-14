Affari Tuoi, smorfia sbagliata? Sara inchiodata: "Faccia da..."

In primis la new-entry tra i pacchisti : Alessia, provincia di Nuoro, architetto paesaggistico, la quale mentre si presenta è travolta dall'emozione. La povera Alessia trema come una foglia e le trema anche la voce, tanto che De Martino le dice di stare tranquilla.

Altro giro e altra puntata di Affari Tuoi. Siamo qui, proprio qui e sempre qui, nel regno di Stefano De Martino , il programma campionissimo in termini di ascolti in onda su Rai 1. Il gioco dei pacchi, del Dottore e della sfida alla sorte. La puntata in questione è quella di martedì 14 aprile.

Poi la gag di "Herbert Ballerina da Campobasso", il quale spiega: "Sono a favore del vino frizzante. Sono pro-secco". Grasse risate in studio. Infine la concorrente: ecco Sara, 29 anni, da Volpiano, provincia di Torino e ovviamente in rappresentanza del Piemonte. "Sono impiegata commerciale, mamma italiana e padre marocchino", spiega. Ad accompagnarla nell'avventura, ecco il fidanzato Daniele.

Ma Sara, anche se posata e spigliata, non convince i social, in particolare il popolo di X, laddove si raduna il popolo che commenta in presa diretta quanto accade in studio ad Affari Tuoi. In particolare, non le viene perdonato l'atteggiamento un poco ostile nei confronti di Daniele: "Ma ha dato dell'infantile al fidanzato?", commenta uno. Ma soprattutto è la mimica di Sara a finire nel mirino: "Cara, stai giocando però, levati quella faccia da funerale". Social, come sempre, senza pietà.