Dritto e Rovescio, il delirio dell'attivista: "Democrazia a rischio"

"Penso che nel momento in cui è a rischio il diritto di parola, il diritto all'informazione, è a rischio anche la democrazia": a dirlo l'attivista Gabriella a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il riferimento è all'attentato nei confronti del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a cui è stata fatta esplodere l'auto sotto casa. "È giusto che oggi questa solidarietà ci sia ma dovrebbe essere ancora più giusto e corretto che oltre la solidarietà ci fossero azioni concrete come ritirare le querele, in questo momento i giornalisti si sentono minacciati!", ha continuato l'attivista.

"Di chi è la responsabilità dell'attentato?", le ha chiesto allora una giornalista del programma. E Gabriella ha risposto: "Non parliamo di mandante, non mi interessa del mandante, mi interessa che in questo momento ci sia stata una persona che è stata minacciata, che ha subito un attentato, chi si prende la responsabilità di questo clima d'odio?".