Dritto e rovescio, Bignami travolge Orsini: "Pagliaccio di professione"



Ci sono bandiere e bandiere. Quelle di Israele, Ucraina, i vessilli della Brigata ebraica in piazza il 25 aprile non erano ammesse. A deciderlo, i facinorosi rossi che hanno pensato di festeggiare la Liberazione dal fascismo nel modo più autoritario possibile.

"Il Tricolore non lo vedi mai neanche per sbaglio perché loro si vergognano di essere italiani, europei e occidentali, mentre noi siamo orgogliosi e difendiamo quei valori!", sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, a proposito di bandiere gradite e altre nascoste.

"Non bisogna provocare! Non si va alla manifestazione del 25 aprile con le bandiere di Israele!", insiste invece Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Sulla stessa linea il controverso Alessandro Orsini, sociologo che tiene duro: "Israele è un esercito invasore e genocida. Non me la sento di esprimere solidarietà a queste persone con la bandiera di Israele". Gli risponde durissimo Bignami: "Che lei dica che noi siamo pagliacci mi rassicura, perché detto da chi fa il pagliaccio di professione".

La tensione però è soprattutto dentro il mondo della sinistra. Con un cortocircuito clamoroso: sabato scorso a Milano il signor Tino Ferrari, 81 anni e mezzo, è stato "invitato" con le maniere forti ad abbandonare il corteo del 25 aprile perché aveva portato le bandiere dell'Ucraina e dell'Unione europea. "Tutti quanti abbiamo una canzone che ci unisce, Bella ciao. Abbiamo una bandiera. Tra l'altro poco dopo sono arrivate tutte le bandiere, Potere al popolo... Perché devo andare via?"

"Ma cosa gli hanno detto?", domanda Del Debbio. "O togli quelle bandiere o te ne vai, non erano bandiere gradite. Alla fine hanno bruciato le bandiere in stazione".