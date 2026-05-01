Sondaggio Supermedia, FdI primo partito. Ma... ecco cosa cambia in 2 settimane

Situazione piuttosto stabile tra i partiti politici italiani stando all'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Una delle novità riguarda il riavvicinamento tra Lega e Alleanza Verdi e Sinistra, ora separate soltanto da mezzo punto. Sul piano delle coalizioni, invece, il campo largo distanzia il centrodestra di un punto esatto. Un vantaggio esiguo, ma comunque il più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo.

Scendendo nel dettaglio, si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce di uno 0,1% rispetto a due settimane fa e si porta così al 28,2. Al secondo posto, senza alcun tipo di variazione, il Partito democratico di Elly Schlein al 22,4. Stabile pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 12,8%. Subito dopo ecco Forza Italia di Antonio Tajani e la Lega di Matteo Salvini, che perdono rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2 attestandosi all'8,2 e al 7%. A seguire Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che cresce dello 0,3 e sale quindi al 6,5%.