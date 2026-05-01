Roberto Baggio tira e spacca una finestra: che figuraccia!"

Alcuni palleggi, un tiro sbagliato e una finestra rotta. Si scherza, naturalmente, perché i piedi sono quelli di sempre, del grande Divin Codino che tanto è stato apprezzato da intere generazioni. Roberto Baggio sbarca su TikTok e lo fa in grande stile, con un video tutto dal ridere. Al centro l’ex Brescia, Juve e Milan che palleggia, poi calcia un pallone al volo facendo finta di prendere la finestra di casa sua. Si sente la voce di sua moglie, Andreina Fabbri, con un “Robyyy!” stizzito, ma è tutto falso naturalmente. Quel che è certo è che l’ex fantasista azzurro è diventato social, per condividere momenti della sua giornata con gli utenti.
Jannik Sinner, clamorosa presa di coscienza: "Non sono al suo livello"Una corsa inarrestabile, quella di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il 24enne altoatesino l’ha spuntata an...
Già molto apprezzato per i contenuti su Instagram, Baggio ha deciso di aprire un profilo anche sul social più usato dalle nuove generazioni. Tanto gli è bastato per collezionare già quasi 3 milioni di visualizzazioni e oltre 200mila follower. Un ritorno in grande stile sulle scene dopo esserci finito il giorno dopo l’eliminazione dell’Italia contro la Bosnia, per il suo dossier di rifondazione del sistema calcio snobbato dalla Figc. Al centro, i giovani: un percorso formativo unico, condiviso a livello nazionale, capace di mettere tecnica, creatività e qualità individuale davanti all’ossessione per tattica e risultati immediati. L’idea era chiara: formare calciatori migliori, ma soprattutto persone migliori.
Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo voltoNotte di Champions e altra serata di polemiche sul calcio italiano. Mentre le più forti squadre del mondo erano i...
Per farlo, Baggio immaginava una rete capillare di ‘scuole di abilità’, un monitoraggio continuo dei talenti e una struttura moderna, informatizzata, in grado di raccogliere dati, partite, esercitazioni. Fondamentale anche la riforma degli allenatori: meno teoria, più campo, più attenzione allo sviluppo del talento rispetto alla vittoria della domenica. Un cambio di paradigma netto, ispirato ai modelli più avanzati d’Europa, da Barcellona ad Amsterdam. E ancora: scouting centralizzato, database nazionale, incentivi per valorizzare i giovani italiani, soprattutto in attacco, troppo spesso sacrificati.
"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok".— Radio Deejay (@radiodeejay) April 30, 2026
Così l’ex calciatore Roberto Baggio saluta i fan e inaugura il suo nuovo profilo sulla nota piattaforma social. Nel breve video ironico pubblicato, si vede il ‘Divin codino’ palleggiare e poi calciare il pallone. Sul finale,… pic.twitter.com/fxxI6mLofe