Roberto Baggio tira e spacca una finestra: che figuraccia!"

Alcuni palleggi, un tiro sbagliato e una finestra rotta. Si scherza, naturalmente, perché i piedi sono quelli di sempre, del grande Divin Codino che tanto è stato apprezzato da intere generazioni. Roberto Baggio sbarca su TikTok e lo fa in grande stile, con un video tutto dal ridere. Al centro l’ex Brescia, Juve e Milan che palleggia, poi calcia un pallone al volo facendo finta di prendere la finestra di casa sua. Si sente la voce di sua moglie, Andreina Fabbri, con un “Robyyy!” stizzito, ma è tutto falso naturalmente. Quel che è certo è che l’ex fantasista azzurro è diventato social, per condividere momenti della sua giornata con gli utenti.