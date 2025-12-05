Dritto e Rovescio, Del Debbio asfalta il teppista: "Tu che c*** ne sai?"

"Ouuuu, ma che cazz*** ne sai?". A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare ancora una volta del tema dei maranza. Un argomento che negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza. Soprattutto nelle grandi città - come Milano e Roma -, dove tanti giovani ragazzi stranieri e non si sono resi protagonisti di episodi di microcriminalità.

Paolo Del Debbio ha sempre dedicato ampio spazio al racconto del fenomeno dei "maranza" e delle baby gang. E, nel corso delle sue trasmissioni, ha sempre dato la possibilità ad alcuni di loro di esprimere il loro punto di vista. "Io ho fatto le elementari con gli italiani e so come sono certi bambini - ha spiegato Saad, ospite in studio -. E quindi so che certi bambini...".