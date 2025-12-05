Dritto e Rovescio, Silvia Sardone fa tacere il maranza: "Favolette! Non siamo rinc***"

"Io sono in affidamento per una pena che ho ricevuto di 8 anni fa, secondo voi noi abbiamo le circostanze per cambiare? Se continuano a fermarti?": Bally, condannato in passato per alcuni reati legati allo spaccio, lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. A rispondergli ci ha pensato subito Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, anche lei ospite del talk, che ha detto: "Guarda, tesoro, che se tu non compivi il reato, non avevi nessuna pena da scontare".

"Ma sono passati 8 anni", ha controbattuto Bally. "Che reato ha commesso?", gli ha chiesto la leghista. E lui: "Ho fatto spaccio di una piccolissima somma di marijuana". "Quindi tu vendevi morte! Uno dei reati peggiori che possano esistere, tu vendevi dipendenza", ha detto la Sardone. Ma Bally la pensa diversamente: "No, tu hai mai visto qualcuno morire per una canna?". A quel punto l'eurodeputata ha perso la pazienza: "Guarda che non vai in carcere per una canna soprattutto per uso personale, questa favoletta vai a raccontarla a qualcun altro, non è che qua siamo tutti rinco****niti e l'unico intelligente sei tu". "Ma guarda, questo non lo so, ti dico la verità, se non mi dai la possibilità di cambaire dopo 8 anni che io ho cambiato la mia vita allora io delinquerò per sempre"; ha chiosato il giovane.