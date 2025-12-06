Affari Tuoi, tensione tra Stefano e la sua fidanzata: "Non caccia mai una lira"

Sabato 6 dicembre è tornato su Rai 1 Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. L’apertura della puntata ha visto l’ingresso delle nuove pacchiste del Friuli Venezia Giulia: Gaia e Alessia, due sorelle gemelle provenienti da Trieste. Una è maestra, l’altra chinesiologa, e la loro presenza ha subito attirato l’attenzione del pubblico per la loro simpatia e complicità.
Il concorrente protagonista della serata è stato Stefano, pacchista della Regione Lazio. Originario di Frosinone, lavora come giornalista sportivo ed è figlio di madre brasiliana e padre italiano. Stefano è fidanzato con Valeria, che l’anno prossimo diventerà sua moglie. La giovane, napoletana d’origine ma residente a Frosinone, è in dolce attesa: un dettaglio che ha reso la loro partecipazione ancora più emozionante. La coppia ha affrontato il gioco con il pacco numero 16, sperando di portare a casa una vincita importante per il loro futuro insieme.
Nel frattempo, come sempre, i social hanno accompagnato la puntata con una pioggia di commenti su X. C’è chi ha sottolineato le esigenze della giovane famiglia – “Servono i soldi per il nascituro e per il matrimonio” – e chi ha commentato con nostalgia la presenza delle gemelle, ricordando celebri fratelli del passato. Non sono mancate battute ironiche (“Stasera gioca Mr. Potato di Toy Story”) e apprezzamenti per l’atmosfera natalizia dello studio. Ma anche frecciatine: "E certo, lei rischierebbe tanto sicuramente non caccia mai una lira", "Lui accetterebbe ma lei ha deciso... Mah".