Italia 1, botto notturno con l'Antico egitto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Antico Egitto: cronache di un impero / Italia 1)

Gli ascolti della tv notturna aumentano progressivamente con l’avvicinarsi delle Feste e i network stanno facendo una programmazione per tutti i gusti. Si va dal docu-reality Vado a vivere nel bosco alle repliche di Uomini e donne, Ciao Maschio, L’eredità, dalle serie Una vita e Distto di polizia agli aggiornamenti di Rainews24, dalle indagini aeroportuali di Airport Control agli inseguimenti di Bodycam-Agenti in prima linea e al medical La dottoressa schiacciabrufoli.

Non si rinuncia poi, specie di notte, ai programmi di taglio più culturale. Per esempio Antico Egitto: cronache di un impero su Italia 1 è stato visto da ben 130mila spettatori alle 4 del mattino. Nella puntata di lunedì si parlava dei re visti come dei.