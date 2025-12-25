Libero logo
Italia 1, botto notturno con l'Antico egitto

di Klaus Davigiovedì 25 dicembre 2025
Italia 1, botto notturno con l'Antico egitto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Antico Egitto: cronache di un impero / Italia 1) 
Gli ascolti della tv notturna aumentano progressivamente con l’avvicinarsi delle Feste e i network stanno facendo una programmazione per tutti i gusti. Si va dal docu-reality Vado a vivere nel bosco alle repliche di Uomini e donne, Ciao Maschio, L’eredità, dalle serie Una vita e Distto di polizia agli aggiornamenti di Rainews24, dalle indagini aeroportuali di Airport Control agli inseguimenti di Bodycam-Agenti in prima linea e al medical La dottoressa schiacciabrufoli. 

Non si rinuncia poi, specie di notte, ai programmi di taglio più culturale. Per esempio Antico Egitto: cronache di un impero su Italia 1 è stato visto da ben 130mila spettatori alle 4 del mattino. Nella puntata di lunedì si parlava dei re visti come dei.

Da notare che domenica alla stessa ora la puntata sull’importanza del Nilo ha coinvolto 80mila persone mentre sabato 20 dicembre, sempre su Italia 1 dalle 5 alle 6, l’altro doc Costruttori di piramidi e i loro segreti ha registrato 115mila spettatori con quasi il 9% di share.

