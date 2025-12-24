Rai 2 vola grazie allo sci: seconda piazza!

Per esempio, sabato pomeriggio su Rai 1, all’interno della maratona Telethon, la presentazione delle medaglie che saranno utilizzate ai Giochi ha coinvolto oltre 1 milione di spettatori con l’11% di share mentre domenica lo storico format Melaverde su Canale 5, con ampio spazio per la Val di Fiemme e la pista olimpionica di salto con gli, ha sfiorato il 20%.

CHI SALE (Coppa del Mondo di sci) Le Olimpiadi Invernali 2026, che partiranno il prossimo 6 febbraio, stanno già trainando anche i palinsesti tv, e non solo con le gare della stagione sciistica.

Ma il piatto forte è rappresentato naturalmente dalle gare di Coppa del Mondo di sci che accompagnano all'appuntamento olimpico. Domenica la strepitosa vittoria di Sofia Goggia nel Super G in Val d’Isère nella mattinata di Rai 2 è stata seguita da quasi 1 milione di spettatori col 10.7% medio di share e picchi al 12% durante la discesa della nostra atleta facendo di Rai 2 la seconda rete. Ma anche lo slalom gigante in Val Badia ha interessato 615mila italiani con quasi il 10%, nonostante la mancanza di italiani nei primi posti.