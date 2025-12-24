Rai 2 vola grazie allo sci: seconda piazza!

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Coppa del Mondo di sci)
Le Olimpiadi Invernali 2026, che partiranno il prossimo 6 febbraio, stanno già trainando anche i palinsesti tv, e non solo con le gare della stagione sciistica.
Per esempio, sabato pomeriggio su Rai 1, all’interno della maratona Telethon, la presentazione delle medaglie che saranno utilizzate ai Giochi ha coinvolto oltre 1 milione di spettatori con l’11% di share mentre domenica lo storico format Melaverde su Canale 5, con ampio spazio per la Val di Fiemme e la pista olimpionica di salto con gli, ha sfiorato il 20%.
Ma il piatto forte è rappresentato naturalmente dalle gare di Coppa del Mondo di sci che accompagnano all'appuntamento olimpico. Domenica la strepitosa vittoria di Sofia Goggia nel Super G in Val d’Isère nella mattinata di Rai 2 è stata seguita da quasi 1 milione di spettatori col 10.7% medio di share e picchi al 12% durante la discesa della nostra atleta facendo di Rai 2 la seconda rete. Ma anche lo slalom gigante in Val Badia ha interessato 615mila italiani con quasi il 10%, nonostante la mancanza di italiani nei primi posti.