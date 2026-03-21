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Italia 1, Morte al Tiranno? I dittatori tirano

di Klaus Davisabato 21 marzo 2026
Italia 1, Morte al Tiranno? I dittatori tirano

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Morte al tiranno)
C’è la guerra vera, quella ibrida e quella catodica. I network hanno riadattato la programmazione anche nella selezione dei documentari e i rimandi a quanto sta succedendo sono inevitabili. Approfittando del forte traino de Le Iene, Italia 1 mercoledì in late night ha trasmesso una puntata della serie doc Morte al tiranno! 

Congiure e attentati contro i dittatori dedicata a Saddam Hussein. Prodotto dalla canadese Go Button Media, il format analizza alcuni tiranni della storia attraverso le loro ascese, attentati a cui son scampati e le loro cadute. Nel caso di Saddam, si giunge alla sua salita al potere nel 1979, alle esecuzioni dei traditori politici, genocidi dei curdi, fino alla sua mania di non fidarsi di nessuno tanto da assumere numerosi sosia nonché assaggiatori per verificare il cibo. 

Agorà e il referendum: numeri che spaccano

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Tra l’1:30 e le 2 di notte 230mila spettatori con l’8.1% di share. Corposi i parallelismi con l’Iran, in particolare legati al fatto che l’Iraq stava diventando una minaccia per l’Occidente. Tra i momenti più incisivi spiccano con share vicini al 10% la ricostruzione della sua cattura avvenuta nel 2003...

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