Un Natale sui pattini, le tradizioni festive battono il "woke"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Un Natale sui pattini - Tv8)

È proprio di ieri la notizia secondo cui purtroppo sempre meno figli sentono l’esigenza di incontrare i genitori per le Feste. Ultima moda (o deriva) di una società senza chiari punti di riferimento dove l’eccentricità viene imposta come regola. Ma è proprio così?

Significativo in tal senso l’ascolto della commedia romantica “Un Natale sui pattini” in onda sabato pomeriggio su Tv8: 4.4% di share con punte di 500mila settatori e del 5% di share che confermano le ottime performance del ciclo “Appuntamento con l’amore Christmas”. La giornalista Lori Marshall, in corsa per un’importante promozione, deve recarsi a Greenhill, suo paese natale, per un articolo sulla chiusura dello storico palazzetto del ghiaccio, quello in cui fu vittima di una caduta che la tagliò fuori dalle Olimpiadi di pattinaggio e che la convinse a fuggire a Chicago per l’umiliazione.

Ma proprio questa occasione ha contribuito a far ricongiungere Lori con le sue radici rinnegate tanto da convincerla, colpo di scena finale, a restare lì per Natale, rinunciando alla promozione.