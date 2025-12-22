Libero logo
Un Natale sui pattini, le tradizioni festive battono il "woke"

lunedì 22 dicembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Un Natale sui pattini - Tv8)
È proprio di ieri la notizia secondo cui purtroppo sempre meno figli sentono l’esigenza di incontrare i genitori per le Feste.  Ultima moda (o deriva) di una società senza chiari punti di riferimento dove l’eccentricità viene imposta come regola. Ma è proprio così?

Significativo in tal senso l’ascolto della commedia romantica “Un Natale sui pattini” in onda sabato pomeriggio su Tv8: 4.4% di share con punte di 500mila settatori e del 5% di share che confermano le ottime performance del ciclo “Appuntamento con l’amore Christmas”. La giornalista Lori Marshall, in corsa per un’importante promozione, deve recarsi a Greenhill, suo paese natale, per un articolo sulla chiusura dello storico palazzetto del ghiaccio, quello in cui fu vittima di una caduta che la tagliò fuori dalle Olimpiadi di pattinaggio e che la convinse a fuggire a Chicago per l’umiliazione. 

Ma proprio questa occasione ha contribuito a far ricongiungere Lori con le sue radici rinnegate tanto da convincerla, colpo di scena finale, a restare lì per Natale, rinunciando alla promozione.

  

