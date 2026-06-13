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Mediaset, doppio speciale in ricordo di Silvio Berlusconi

sabato 13 giugno 2026
Mediaset, doppio speciale in ricordo di Silvio Berlusconi

1' di lettura

Caro Presidente, ti racconto, lo speciale in ricordo di Silvio Berlusconi firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, in onda venerdì sera in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ha raggiunto complessivamente oltre i 12.000.000 di contatti: l'anteprima, alle ore 21.50 circa, ha raggiunto 6.700.000 spettatori e sfiorato il 40% di share individui; la versione integrale, in onda alle ore 23 circa, ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share individui. Lo segnala l'azienda di Cologno Monzese. 

E oggi pomeriggio Canale 5 proporrà oggi alle 15.45 lo speciale Mediaset siamo Noi, il racconto dell'evento che ha riunito oltre 2.000 collaboratori presso il Campus di Cologno Monzese, a tre anni dalla scomparsa del fondatore.

Un appuntamento fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi per celebrare la storia, i valori e le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo. Lo speciale proporrà le immagini e i momenti più significativi di una serata ricca di emozioni, musica e condivisione, nel segno dell'eredità umana e professionale lasciata dal Cavaliere e dello sguardo verso il futuro di Mfe-MediaForEurope.

Ad aprire l'evento è stato Gerry Scotti, che ha introdotto l'intervento di Pier Silvio. Nel corso della serata, mini-concerto dei Pooh che hanno eseguito alcuni tra i loro brani più celebri. 

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