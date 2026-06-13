Quarto grado, Toni Capuozzo rivela: "Il sogno di Berlusconi realizzato da Pier Silvio"

Quando parliamo di questi posti, questi studi, questa Cologno, il sogno di Silvio Berlusconi si è realizzata grazie a suo figlio e a tutti quelli che con suo figlio lavorano".

Toni Capuozzo, ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto grado, commenta la grande festa andata in scena a Mediaset l'11 giugno: il ricordo del terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi è diventato in realtà una celebrazione piena di speranza e fiducia nel futuro, anche quello della storica azienda televisiva fondata dal Cav. Una serata segnata anche e soprattutto dalla commozione di Pier Silvio, uscito illeso da un violentissimo scontro frontale in auto tra Villasanta e Arcore: "Qualcuno lassù ha trasformato una tragedia in un miracolo", ha detto con voce tremante dal palco, accanto a Gerry Scotti, il secondogenito del Cav alludendo proprio al padre, tra gli applausi a scena aperta dei dipendenti.

"Mediaset è una realtà europea, sono cose semplici e vere e le cose semplici e vere hanno sempre la loro forza", sottolinea lo storico inviato di guerra, che ha realizzato lo speciale Mediaset siamo noi, dedicato proprio a quella serata e che andrà in onda oggi alle 15.45 su Canale 5.

"La cosa che mi ha colpito di più? I giovani, così tanti giovani. E poi i gruppi dall'estero. Io ho scambiato qualche parola con quelli che lavorano in Germania", conclude Capuozzo. "MFE è riuscita a creare il primo polo europeo della free-tv", aggiunge Nuzzi annunciando poi lo speciale firmato da Capuozzo.