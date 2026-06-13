Quarto grado, Sempio intercettato: "Qualche cag***a, qualche furbata"

L'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, non è ancora finita e vive tra la Procura di Pavia e gli studi televisivi.

Al centro della nuova indagine c'è Andrea Sempio, e a Quarto Grado su Rete 4 Gianluigi Nuzzi manda in onda una nuova intercettazione del 38enne, risalente al 29 settembre del 2025. Da mesi Sempio sapeva di essere (nuovamente) indagato per un omicidio di cui era già stato ritenuto colpevole Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

Il commesso tuttavia parla in libertà, si sfoga come nei tanti suoi "famigerati" soliloqui in auto. Questa volta riflette sulla consulenza Linarello finita nelle mani del generale Garofano.

"Perché adesso si è arrabbiato Garofano? E' arrabbiato perché gli avvocati non vogliono seguire la sua strategia. Allora ha cercato di metterla giù come dire 'Cioè o si fa quello che dico io o se no io prendo e me ne vado".

"Secondo me - prosegue Sempio - non gli conviene mollare adesso, perché gli stanno puntando il dito contro, se va via adesso, danno adito a tutto quello che dicono su di lei, che c'è qualcosa di strano, che hai fatto qualche ca***ta, qualche furbata. Anche perché una cosa che non ha tenuto conto Garofano che noi adesso, potenzialmente, possiamo aiutarlo". Segue un passaggio incomprensibile, quindi Sempio conclude: "Una cosa che lui ha citato e ha fatto vedere, la consulenza del 2017. Il

problema è che in quella consulenza lui dice che si basa sulla consulenza di Linarello che però lui non poteva avere, a meno che non gli diamo noi il modo con cui lui ce l'aveva".