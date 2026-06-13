Vannacci umilia Formigli e Ranucci: "Perché vi dico grazie"

Si scatena Roberto Vannacci, quando alla prima assemblea di Futuro nazionale attacca la stampa per quello che ha scritto sul suo movimento. Il generale fa un elenco di nomi e cognomi di alcuni giornalisti partendo da Repubblica, "la capofila", ma poi elencando giornalisti del Fatto Quotidiano, il Foglio, ma anche della tv come Sigfrido Ranucci e Gad Lerner.

Il leader di Futuro nazionale dopo l'elenco ironicamente ringrazia, aggiungendo alla lista anche Corrado Formigli: "Se siamo qui, è grazie a loro". "L'infiltrazione dei giornalisti è già iniziata - dice - registrano di nascosto, come se si infiltrassero tra i Vietcong e io fossi il colonnello Kurtz".

Quindi invita i presenti a recitare la preghiera dei parà francesi, altro colpo basso alla sinistra: "Con la forza e la fede andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli".

Politicamente, l'europarlamentare ex Lega punzecchia più volte Giorgia Meloni e il centrodestra. "Se avessi provato a mettermi nei panni di una donna, quella frase ("Meloni si mette le ginnocchiere" davanti a Usa e Israele) non l'avrei recepita come una offesa sessista. Così come l'espressione 'cortigiana', ma io non sono una donna e non ho questa sensibilità - spiega -. Andrebbe chiesto alla premier. Il mio parere conta quel che conta".

Di sicuro, però, "non ho risposto alla premier perché se avrà una domanda da fare me la rivolgerà direttamente e avrò il piacere di risponderle". E avverte che non ha "mai parlato di adesione al centrodestra, è il centrodestra che ne parla, sembrano siano aspettative di questo centrodestra". Futuro nazionale parla di "linee rosse" come 'condizioni' per "collaborare". Ripetendo le sue "linee rosse" dall'immigrazione alla sicurezza sottolinea: "chi vuole salire sulla barca ci sale. Non è una mia istanza. Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio". Poi puntualizza: "Ancora prima di nascere Futuro nazionale Vannacci è al 5%. Siamo il sestante, che riporta l'alleanza di centrodestra nella giusta direzione".