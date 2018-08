Il Milan non si ferma: arriva Laxalt dal Genoa, la chiave per il sogno Milinkovic Savic

L'uruguaiano Diego Laxalt è a un passo dal Milan. La coppia Leonardo-Paolo Maldini mette a segno un altro colpo in entrata: secondo radiomercato, l'uruguaiano è atteso a Milanello già giovedì per le visite mediche. Il 25enne esterno sinistro del Genoa sarebbe in arrivo per un affare complessivo da 18 milioni di euro (14+4), comprensivi però degli 11 milioni di euro che il Grifone verserà per riscattare con un anno di anticipo Lapadula (che andrà però al Frosinone).



Un giro complicato che apre nuovi spiragli ai rossoneri: dando per chiuso il trasferimento di Samu Castillejo dal Villarreal, il Milan ora potrebbe cercare di fare cassa vendendo un terzino sinistro tra Ricardo Rodriguez e Strinic (Laxalt potrebbe scalare in difesa) e trovare così il tesoretto per l'ultimo obiettivo: Rabiot dal Psg (magari inserendo proprio Rodriguez, che piace ai parigini) o, sogno mostruosamente proibito, Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio sembra irraggiungibile (valutazione intorno ai 110 milioni di euro, preferibilmente cash), eppure la trattativa non è ancora chiusa. Forse c'è un perché.