Felipe Massa è uno che la Formula 1 e la Ferrari le conosce come le sue tasche. E, a due giorni dal Gran premio di casa in Brasile dove esattamente dieci anni fa si laureò campione del mondo per trenta secondi, parla di quanto potrebbe accadere l'anno prossimo nella scuderia del cavallino facendo un paragone con quanto accadde nel 2014 in Red Bull. "C'era Sebastian Vettel che veniva da quattro titoli consecutivi (quindi assai più in fiducia di quanto lo sia ora, ndr) e Ricciardo, al debutto, andò più forte di lui e si prese in pista i gradi di numero uno" ricorda Felipe, che paragona l'australiano a Charles Leclerc e all'impatto che il giovane francese potrebbe avere in Ferrari l'anno prossimo. "Bisognerà vedere come inizierà il campionato, teniamo conto che Vettel ha commesso tanti errori ed è sfiduciato, una situazione che può favorire Charles. Che è maturo per i 21 anni che ha, forse più di Verstappen".