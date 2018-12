Zaniolo, primo gol alla Totti. E la Roma batte il Sassuolo 3-0

Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della prima rete, realizza la seconda e potrebbe farne un'altra a inizio ripresa.

A chiudere i conti il cucchiaio di Zaniolo, il primo in A e con la maglia della Roma, una delizia per gli amanti del calcio. Con questa vittoria, la Roma è -1 dal Milan (bloccato 0-0 a Frosinone), a -2 dalla Sampdoria (2-0 al Chievo al Marassi) e a -4 dalla Lazio quarta (vittoria per 2-0 a Bologna). Nulla da fare per la squadra di De Zerbi, che viene raggiunta a quota 25 dall'Atalanta ed è ora unidicesima.