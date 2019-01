Il calciomercato dice: «Prima gli italiani». Sono gli emigranti tricolori, infatti, i protagonisti della sessione invernale delle trattative di serie A, pronti a tornare a casa dopo aver cercato - spesso invano - fortuna all' estero.

L' ultimo colpo ufficializzato ieri riguarda Stefano Okaka: l' Udinese l' ha riportato a casa dal Watford, altro club della galassia Pozzo. L' attaccante, 29 anni, arriva in Friuli in prestito dopo 15 presenze in Premier, ma con un solo gol. Si rivedrà dopo la sosta anche il suo ex compagno nella Samp, Emiliano Viviano: il 33enne portiere ha resistito pochi mesi da spettatore allo Sporting Lisbona, così ieri ha svolto le visite mediche con la Spal.

Doppio colpo per il Bologna che ha preso a titolo temporaneo dal Villarreal il duo Nicola Sansone (28 con obbligo di riscatto) - 8 presenze nella Liga - e Roberto Soriano (27): il centrocampista ha passato i primi mesi della stagione in prestito al Torino con poca fortuna (11 presenze). D' altronde, sono stati proprio i granata a inaugurare questa tendenza in estate con Simone Zaza: appena un gol e un erroraccio nel derby contro la Juve per l' ex Valencia finora.

Non è italiano, ma quasi Luis Muriel (27) che ha preferito la Fiorentina al Milan per il suo riapprodo in Italia dopo Lecce, Udinese e Samp.

L' acquisto del colombiano si innesta, però, in un altro filone, quello della nostalgia inaugurato in estate con tanti colpi di rientro come Boateng (Sassuolo), Vrsaljko (Inter), Correa (Lazio), Keita (Inter), Gervinho (Parma), Pasalic (Atalanta) e Pastore (Roma). Prima di tutto, però, c' era stato il quarto sì in carriera di Domenico Criscito (32) al Genoa: una questione di cuore dopo gli anni allo Zenit.

Guardando alle prossime settimane di trattative, l' ondata "sovranista" non accenna a frenare. In lista per il rimpatrio c' è Manolo Gabbiadini (27), obiettivo del Milan dopo le difficoltà in questa terza stagione al Southampton (ma lo vogliono anche nella Liga). In Premier guarda ora il Bologna per Angelo Ogbonna (30), obiettivo per la difesa se il West Ham accetterà di farlo partire. Complessa la trattativa per Matteo Darmian con il Manchester United (più facile parlare col 29enne ex Toro per giugno, quando andrà in scadenza), mentre la Lazio aspetta una risposta anche dal Chelsea per Davide Zappacosta (26): il laterale è poco considerato da Sarri che lo ha impiegato solo due volte. E Mario Balotelli (28), vicino alla rescissione col Nizza? Ci penserà il Marsiglia di Rudi Garcia a togliere la tentazione ai patron italiani.

Visto il vento, persino emigranti di lunga data pensano adesso al ritorno. È il caso di Giulio Donati (28), praticamente fuori rosa nel Mainz dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto. L' ex Bayer potrebbe essere un nome alternativo per i biancocelesti. Come lui, dal 2013 gioca in Germania anche Luca Caldirola (27), finito ai margini nel Werder Brema dopo la rottura del malleolo e a sua volta in scadenza di contratto (si rifà sotto il Cagliari?). A sorpresa, persino Vincenzo Grifo è finito in tribuna nell' Hoffenheim: tedesco di nascita con mamma pugliese e papà siciliano, il 25enne paisà è stato convocato dal ct Roberto Mancini per l' amichevole con gli Stati Uniti. Dopo l' esordio con l' Italia, però, l' esterno offensivo ha giocato solo una partita da titolare tra Bundesliga e Champions League. Hannover permettendo, per Grifo potrebbe essere davvero arrivato il momento di compiere al contrario il viaggio dei suoi genitori.

di Francesco Perugini