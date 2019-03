L'ex juventino Medhi Benatia lancia un siluro contro Massimiliano Allegri e spiega ai microfoni di Sky sport i motivi che l'hanno spinto a lasciare Torino per volare in Qatar, dove da gennaio indossa la maglia dell'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie e miei figli, che mi chiedevano sempre: 'papà, perché non giochi?'. Mi bruciava dentro, non ero più felice. Ho lasciato una squadra di amici, ai quali sono molto legato. Però avrei voluto dare il mio contributo sul campo".

Il difensore marocchino è ancora avvelenato con il suo ex allenatore, anche se ci tiene a chiarire che contro Allegri non ha nulla: "Quando è tornato Bonucci, sono andato dal mister, che mi ha rassicurato dicendo di aver bisogno di me e che ero tra i centrali più forti al mondo. Poi le cose sono cambiate, ma non c'è nessun problema fra me e lui. Anche al mister auguro sempre il meglio, non guardo mai indietro, a quello che poteva essere e non è stato. L'ultima partita che ho fatto è stata contro il Milan a San Siro. Difficile, perché dovevo marcare Higuain. Ricordo tuttavia di aver giocato bene, ma la gara dopo sono rimasto fuori di nuovo".