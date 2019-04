Ricchi, famosi e tirchi. La vendetta dei "rider" sui vip che non danno la mancia: i nomi, trema pure il calcio

"Se l'informazione è potere noi rider liberiano i dati". Con queste parole comincia un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook Deliverance Milano, un collettivo di rider, ossia i fattorini che fanno le consegne del cibo, e lavoratori precari, che pubblica una lunga lista di nomi di personaggi famosi: cantanti, star di Instagram, calciatori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, musicisti, dj, influencer. "Questa è la nostra #blacklist, un elenco di tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!Ricordatevi sempre una cosa clienti: entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete."

"Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutti! Se l'informazione è potere noi rider liberiamo i dati! Vi avevamo avvisati. Don't fuck with riders!" e alla denuncia si sommano nomi e fotografie di personaggi noti, accusati dai rider di non rilasciare mance, tra i nomi Teo Mammucari, Fedez, Chiara Ferragni, Salvatore Aranzulla, Marracash, Wanda Nara, Mauro Icardi, Platinette, Fabio Rovazzi e tanti altri.