Messi, Del Piero e la magia della punizione al Liverpool: "Da 27 metri...". Sapete la velocità della palla?

Stupisce il mondo, Leo Messi, e stupisce anche chi magie come le sue era abituato a farle. L'argentino ha messo a segno la rete numero 600 con il Barcellona con una pazzesca punizione per il 3-0 al Liverpool che, salvo miracoli inglesi ad Anfield, consegna l'ennesima finale di Champions League ai catalani. A spiegare nel dettaglio il capolavoro della Pulce è Alessandro Del Piero, a Sky Sport: "Cosa si può dire? Penso che stasera Messi era abbastanza invasato – ha scherzato l'ex capitano della Juventus, autentico specialista delle punizioni -. Anche il primo gol non è affatto facile, guardate con che dolcezza controlla il pallone sulla respinta della traversa dopo il tiro di Suarez. Ma sulla punizione da circa 27 metri, piazzare con quella precisione e quella forza quel tiro (velocità di quasi 91 chilometri orari, ndr) è pazzesco. Quando hai calciatori di questa qualità, in una serata speciale come quelle di Champions League ti tirano fuori dal cilindro di tutto".