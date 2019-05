Mattia Caldara, maledizione Milan: problema al ginocchio, lascia il ritiro in stampelle. Stagione finita

Stagione maledetta per Mattia Caldara e Via Crucis per Milan e Rino Gattuso in vista di questa difficilissima volata Champions. Il difensore ex Atalanta, arrivato a Milanello dalla Juventus in estate nello scambio tra Bonucci e Higuain, ha lasciato in stampelle il ritiro rossonero per un infortunio rimediato in un contrasto in allenamento. Secondo le prime indiscrezioni, il difensore ha un problema a un ginocchio e la sua stagione sarebbe già terminata.

Un calvario: una settimana fa il centrale 25enne era tornato in Coppa Italia contro la Lazio per la sua seconda partita da titolare in una stagione tormentata da 5 mesi di stop per guai muscolari prima e poi da un infortunio al tendine d'Achille che gli ha allungato i tempi di recupero.