Tutto pronto per il Torneo internazionale di padel al circolo Due Ponti

Quindici giorni di partite con 5.300 euro di montepremi destinato a tutte le categorie. Il Safilens Padel Evolution International Open Championship - ProAm-Vip (15-27 luglio, al Due Ponti Sporting Club di Roma) segna in programma anche la ProAm-Vip: giocatori di padel in coppia con personaggi dello sport e dello spettacolo. Lanciano l’invito gli atleti inseriti nella top ten azzurra e presenti nella WPT- World Padel Tour. Rispondono all’appello VIP ed ex calciatori.

L’evento, organizzato da Emmeevents, raccoglie fondi a favore della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. Obiettivo: aiutare i bambini malati e disagiati attraverso l’apertura e la gestione di Case Ronald e Family Room nei pressi dei principali centri pediatrici in Italia.

“E’ una disciplina in continua espansione (2225 tesserati solo nel Lazio, 7156 in tutta Italia, ndr) - ha dichiarato l’organizzatore Mauro Antonelli - ed è uno sport che conserva la memoria storica della sua origine, mantenendo lo spirito dell’aggregazione, del gioco e della competizione, quest’ultima basata su più occasioni di tiro”.

Il pade, infatti, è nato in Messico, a causa dell’errore di progettazione di un campo di tennis, negli anni ’70. Il proprietario della villa, EnriqueCorcuera, pur di non rinunciare al gioco, decise di adattarlo alle lunghezze ridotte.

Ne uscì una sfida in doppio, con la complicità delle pareti di fondocampo, ove la pallina può rimbalzare, in un rettangolo 20 X 10 metri. In Italia la Federazione Italiana Gioco Paddle (F.I.G.P.) nacque nel Febbraio del 1991.

Il successo fu immediato e altrettanto rapida la costruzione dei campi all’interno di circoli e hotel. Le nazioni protagoniste nel mondo sono Spagna e Argentina, ma l’Italia sta registrando un’inarrestabile crescita, in termini numerici, di praticanti.