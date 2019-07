Giappone, roba da matti. Miura 52 anni, Nakamura 41. La coppia gol dei nonni record

Allo Yokohama FC, club di seconda divisione in Giappone giapponese, l' esperienza in campo non mancherà di certo.

Shunsuke Nakamura, ex Reggina (dal 2002 al 2005: 80 presenze e 11 gol per lui) ed ex Celtic, a 41 anni ha firmato un contratto che lo legherà al club per una stagione. Ma c' è di più: Nakamura avrà come compagno Kazuyoshi Miura, ex Genoa che a 52 anni è il giocatore più anziano di sempre a scendere in campo in una partita professionistica. Insieme stabiliranno un altro record: la coppia d' ttacco più longeva del mondo, un tandem da 93 anni.