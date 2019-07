Roma Caput Padel, il Torneo Safilens segna un record assoluto: 184 coppie

Centottantaquattro coppie partecipanti e una diretta streaming di sei ore su Eleven Sports. La prima edizione del Safilens Padel Evolution Open Championship Pro/Am-VIP (Due Ponti Sporting Club Roma, 15-27 luglio) è entrata di prepotenza nel mondo del “rettangolo imperfetto” donando alla disciplina l’orgoglio di essere uno sport. Mai, nella storia del padel italiano, una partecipazione così numerosa e una visibilità degna di una disciplina in crescita esponenziale.

Da oggi, lunedì 22 luglio, l’evento entra nel vivo con il torneo internazionale open.

Giorno clou, sabato 27 con i finalisti del torneo e i protagonisti dell’esibizione Pro/Am-VIP. In campo, accanto ai Big del padel internazionale, il conduttore Sky Alessandro Lupi e gli ex calciatori Giuliano Giannichedda, Dario Marcolin e Luca Marchegiani.

La diretta, programmata appunto per sabato 27, è condotta da Iolanda De Rienzo; in studio Paolo Cecinelli; in collegamento la madrina dell’evento Hoara Borselli e gli Actual.