Dazn, a Diletta Leotta si affiancano Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi

DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport, inizierà ufficialmente la nuova stagione il 2 agosto con il lancio della campagna di comunicazione su tutte le principali reti televisive nazionali, con una declinazione digital, stampa, radio e out-of-home.

Se lo scorso anno DAZN aveva iniziato insegnando agli italiani la corretta pronuncia del brand, quest’anno vuole raccontare l’emozione dell’evento e del gesto sportivo. “Nuova stagione. Ancora più sport.” è il claim della campagna che, presentando l’offerta multisport di DAZN, avvicina sempre di più i tifosi al cuore dell’azione, fino a farli immedesimare nei protagonisti sul campo.

E lo fa portando in vita il nuovo posizionamento internazionale del brand, che esalta lo sport e la sua anima “raw”. Attraverso l’uso di immagini forti e soprattutto di suoni reali, mette in scena lo sport nella sua accezione più cruda e veritiera, senza filtri o immagini patinate. Lo sport vero, vissuto e sofferto che accomuna le generazioni, le tifoserie e i grandi campioni.

Oltre alle tre partite per ogni giornata di Serie A TIM e a tutti i match della Serie BKT, gli appassionati di calcio potranno seguire alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

Ricca anche l’offerta extra calcistica che include gli sport americani come NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

Dal 1 agosto, inoltre, su DAZN saranno disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici.

LA SQUADRA DI DAZN - Confermata la squadra di DAZN anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà ad essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani.

Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. La squadra comprende anche i “veterani” Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel.

Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna con cadenza mensile, a partire da settembre, l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro. Immagini, parole e aneddoti si focalizzeranno sulla persona dietro il giocatore o il manager, svelandone passioni e tratti distinitivi.