Prima vittoria in carriera per Mick Schumacher in Formula 2. Il 20enne figlio d’arte e già membro della Ferrari Driver Academy si è imposto in Ungheria dopo essere scattato dalla pole in gara 2. Schumi jr, primogenito del sette volte campione del mondo della F1 Michael, ha tagliato il traguardo davanti al giapponese Nobuharu Matsushita e al brasiliano Sergio Sette Camara. Per Mick, che sembra un predestinato, un altro piccolo passo nella storia. Gara 2, in Formula 2, si disputa con posizioni sulla griglia di partenza invertite rispetto al risultato ottenuto il giorno precedente. L’ottava piazza ottenuta in Gara 1 ha permesso di scattare dalla pole position. Il pilota ventenne, dopo aver resistito agli assalti iniziali del giapponese Nobuharu Matsushita, è rimasto saldamente al comando fino alla fine.