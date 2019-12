Mario Balotelli, l'accusa di Fabio Liverani: "Anch'io ho la pelle nera, ma...". Perché il razzismo non c'entra

Con Mario Balotelli il razzismo e il colore della pelle non c'entrano. A sostenerlo è Fabio Liverani, tecnico del Lecce sconfitto sabato dal Brescia di SuperMario per 3-0. Al termine della gara, l'ex calciatore di Perugia, Lazio e Nazionale si sfoga con parole molto dure: "Io sono sui campi da vent'anni e credo che ognuno di noi ha la sua storia. Anch'io sono di pelle nera, ma non ho mai ricevuto un buu in nessuno stadio. Queste cose non si possono strumentalizzare. Io non porto rancore, esco dal campo e finisce lì. Ma ci vuole educazione". Poi il riferimento diretto a Balotelli: "Tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. In campo bisogna saper fare e bisogna saperci stare".