Anna Falchi in pizzo nero infierisce sulla Juventus dopo la vittoria della Lazio: "Bianco e nero, che bello"

"Non so come mai... ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio". Così Anna Falchi su Instagram subito dopo il trionfo dei biancocelesti sulla Juventus nella finalissima di Supercoppa Italiana, dove i bianconeri sono stati asfaltati per 3-1. "Ora - riprende la Falchi - il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73, eroe del 22 dicembre". Il tutto a condire la fotografia che potete vedere, un bianco e nero d'autore in cui la Falchi si mostra vestita soltanto di un reggiseno di pizzo nero. Un bianco e nero che non piace soltanto a lei, ma un po' a tutti i maschietti italiani.

Di seguito, il post di Anna Falchi su Instagram: