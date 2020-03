Boban chiede il risarcimento dei danni dopo il licenziamento: repulisti-Milan, addio anche a Ibrahimovic e Maldini

08 marzo 2020 a

Mentre le istituzioni si interrogano sulla necessità o meno di interrompere il campionato di serie A fino a quando non rientra l’emergenza coronavirus, il Milan deve fare i conti con quanto sta accadendo all’interno della società. Tra l’altro abbastanza in silenzio, dato che l’Italia ha ben altro a cui pensare in questo momento e persino gli sportivi sono più occupati a parlare di stop al campionato sì o no, piuttosto che delle vicende interne ai singoli club. I rossoneri hanno licenziato Zvonimir Boban e di conseguenza mandato un chiaro messaggio a Zlatan Ibrahimovic, che dal croato era stato scelto e convinto: lo svedese ha completamente ribaltato il Milan, che per ringraziarlo lo ha praticamente già silurato, altro che rinnovo.

Boban è ancora in città e, stando all’indiscrezione del Corriere della Sera, sarebbe pronto a fare richiesta di risarcimento danni: tra le sue mansioni rientrava la gestione della comunicazione, quindi Boban ritiene di non aver violato i patti aziendali denunciando alla Gazzetta l’invasione di campo di Ivan Gazidis, colpevole di aver contattato Ralf Rangnick all’insaputa dell’area tecnica. Il prossimo a lasciare la dirigenza rossonera dovrebbe essere Paolo Maldini, ma a fine stagione: a patto che ci sia una stagione da finire, visti i tempi che corrono.