Theo Hernandez, addio al veleno. E Maldini risponde: polveriera Milan

Un addio un po' mesto e decisamente al veleno quello di Theo Hernandez al Milan. Il terzino francese, in rossonero dal 2019, lascia ufficialmente il Diavolo per approdare in Arabia, all'Al Hilal di Simone Inzaghi, e affida ai social il suo saluto ai tifosi. Molto affettuoso, senza riferimenti particolari o astiosi alle feroci contestazioni subite anche dai supporter milanisti specialmente negli ultimi 2 anni, a fronte di un rendimento in campo crollato e di atteggiamenti obiettivamente criticabili, come la rivolta plateale contro Paulo Fonseca durante il famigerato cooling break contro la Lazio, all'inizio della scorsa stagione.

A colpire, però, sono le parole non lusinghiere che Hernandez rivolte all'attuale società, chiamando pesantemente in causa il patron di RedBird Gerry Cardinale e l'ad Giorgio Furlani. Evidentemente, nemmeno il colpo di spugna tecnico con l'arrivo di Max Allegri in panchina e Igli Tare come direttore sportivo lo ha convinto a restare per un altro anno, quello che lo separava dalla fine del contratto. Ad aggiungere pepe, il fatto che tra i commenti al messaggio di Theo spicchi quello di Paolo Maldini, letteralmente epurato da Cardinale. Una scelta, risalente al giugno del 2023, che secondo molti ha fatto precipitare nel caos il progetto tecnico milanista.