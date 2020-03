Coronavirus, altri cinque contagiati in Serie a: 4 della Samp e uno della Fiorentina. La sfida di un mese fa

13 marzo 2020 a

Il coronavirus colpisce altri calciatori di Serie A. Dopo Gabbiadini, sono risultati positivi altri 4 giocatori della Sampdoria (e un medico sociale) più Vlahovic della Fiorentina. Per prima è arrivata la notizia del coinvolgimento di 4 giocatori della Samp, compagni di squadra di Gabbiadini. I quali, dopo la positività del loro compagno e come tutti gli altri componenti della rosa, sono stati sottoposti a tampone. Sono così risultati positivi Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby, oltre al dottor Amedeo Baldari.

Nel frattempo è poi arrivata la notizia che Dusan Vlahovic, giovane attaccante della Fiorentina, è risultato anch'egli positivo al tampone. In isolamento tutti i suoi compagni di squadra e anche quelli dell'Udinese ultima squadra affrontata dai toscani. Un particolare che alimenta il sospetto su come sia potuto avvenire il contagio è il fatto che proprio l'attaccante viola aveva fatto gol in campionato a Marassi contro la Samp il 16 febbraio scorso. Con i casi di oggi salgono a 7 i calciatori di Serie A colpiti da coronavirus