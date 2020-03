Coronavirus, altri tre positivi nella Fiorentina. Cutrone, Pezzella e il fisioterapista Dainelli

14 marzo 2020 a

La Fiorentina , dopo Vlahovic, fa sapere che ha scoperto altri tre casi positivi in squadra. Il Coronavirus ha colpito anche Patrick Cutrone, Germàn Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Dopo la notizia venerdì 13 marzo della positività del giovane attaccante viola (Vlahovic) il club toscano aveva deciso di sottoporre anche altri componenti del gruppo viola al tampone.

Si allarga così il contagio in Serie A. Dopo Rugani (Juventus), il primo contagiato ufficialmente, e i 5 giocatori della Sampdoria (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby) , il numero adesso dei calciatori positivi al tampone sale a nove. È bene precisare che le tre squadre con giocatori positivi (Juventus, Sampdoria e Fiorentina) sono scese in campo per i recuperi di campionato nello scorso week end.