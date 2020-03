Serie A, c'è il piano per il recupero: niente Europeo, il campionato riprende a maggio

14 marzo 2020 a

Neanche la serie A e lo sport in generale si è salvato dal coronavirus. D’altronde il contagio si diffonde soprattutto tra chi viaggia molto ed entra in contatto con tante persone, era quindi impensabile che i calciatori venissero risparmiati dall’emergenza sanitaria. Ogni giorno continuano a saltar fuori casi di sportivi positivi al test di Covid-19, al punto che tutti hanno dovuto aprire gli occhi e arrendersi all’evidenza che non si può più continuare come se niente fosse.

La serie A sarà ferma sicuramente fino al 3 aprile, come previsto dal decreto del governo, ma è altamente improbabile che riesca a ripartire già per quella data. Stando a quanto riporta Repubblica, il progetto più realistico della Lega Calcio prevede la ripresa per sabato 2 maggio e la conclusione del campionato per il 30 giugno, si spera a porte aperte. Un’ipotesi che regge in virtù del fatto che l’Europeo è destinato ad essere rinviato al 2021: martedì 18 ci sarà la decisione ufficiale da parte della Uefa, che è ormai spalle al muro sia per il virus dilagante sia perché le federazioni e soprattutto le leghe minacceranno di non dare i giocatori alle Nazionali. Ma è probabile che anche la Uefa sia d’accordo con lo slittamento di Euro2020, favorendo così la regolare conclusione di Champions ed Europa League.